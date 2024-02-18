Куда поехать за экстремальным отдыхом зимой в России

«Попрощавшись с российским морем в конце сентября, большинство путешественников забывают о нём как минимум до мая, старательно игнорируя всё то, что происходит на побережье зимой. А происходит там много интересного и даже экстремального. Почему лучшее море зимой — не Красное и Андаманское, а Баренцево и Охотское, расскажу ниже. И напомню, какие виды спорта на зимней воде стоит обязательно попробовать до конца холодного сезона», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

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Зимний сёрфинг на Камчатке

Сёрфинг в ледяных водах Тихого океана – спорт настолько не для всех, что даже бывалые сёрферы добираются до Камчатки довольно редко. Стоит ли говорить о новичках? Те, кто рискнул встать на доску на краю света, испытывают мощнейший стресс – но стресс положительный: два-три часа катания компенсируют и долгую дорогу, и низкую температуру, и сумасшедшую усталость.

Катают на Камчатке чаще всего на Халактырском пляже, но по договорённости с инструктором можно найти и другое подходящее место. А вот отправляться на океан в одиночку строго не рекомендуется – помимо привычных для сёрфинга травм, можно «схватить» ещё и обморожение. Впрочем, как правило, в программу обучения входят горячий чай и баня – при грамотной подготовке замёрзнуть вряд ли получится.

Подлёдный дайвинг на Телецком озере

Благодаря минимальному воздействию на экосистему дайвинг считается одним из самых безопасных для природы видов спорта, а потому разрешён даже на заповедных территориях. В их числе – легендарное Телецкое озеро на Алтае.

«Высокий» сезон дайвинга стартует в феврале, когда вокруг уже чувствуется дыхание весны, а лёд «поёт» и создаёт инопланетные звуковые эффекты. Пейзаж, который отрывается при погружении, зависит не только от яркости солнечных лучей, но и от толщины снежного покрова на льду. Однако в любом случае это что-то космическое и отличное от всего, что можно увидеть «наверху». Опыт уникальный на каждом этапе: от подготовки майны до «оттаивания» у примуса после погружения.

Айс-флоатинг в Кольском заливе и Баренцевом море

На фоне энергозатратных и очень активных дайвинга или сёрфинга этот вариант может показаться почти медитацией. Айс-флоатинг предельно понятен и доступен: на пловца надевают особый гидрокостюм и отпускают качаться на волнах среди ледяных глыб. Его задача – максимально расслабиться и отдохнуть.

Сделать это можно в Мурманской области, в Кольском заливе или Баренцевом море. Ну а если купание за Полярным кругом никак не ассоциируется с отдыхом, можно рассмотреть опыт соседней Финляндии: там айс-флоатинг – очень популярная и востребованная процедура, которую считают «арктическим спа».

Сноукайтинг на Финском заливе

Сноукайтинг – зимний «близнец» кайтсёрфинга, где вместо доски катаются на лыжах, сноуборде или даже на коньках. Этот вид спорта очень требователен к погоде. Для комфортного катания необходим хотя бы минимальный ветер и большое открытое пространство – в этом смысле Финский залив подходит идеально.

Кайт-школы работают в основном на северном его берегу, за Сестрорецком, но в последние годы открываются и в черте города – например, у Лахты. Перед тем как встать под кайт, стоит освежить или подтянуть навыки катания на лыжах или сноуборде – это позволит чувствовать себя увереннее на льду и сосредоточиться на управлении кайтом.

Зимний полумарафон по льду Японского моря или Байкала

Вместо покрытия или грунта – толстый «поющий» лёд, вместо комфортной температуры – лёгкий «минус» и ветер, который бывает только на открытой воде. Именно в таких условиях проходят зимние ледовые трейлы, самые известные из которых «прописались» на Байкале и во Владивостоке, у побережья Японского моря.