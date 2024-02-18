Как провести в Тюмени зимние выходные

Старинные купеческие особняки – кирпичные и с уникальной деревянной резьбой, образцы архитектуры модерна и сибирского барокко, единственная в России четырёхуровневая набережная, сверкающий огнями Мост влюблённых, и, конечно, термальные источники – в Тюмени есть что посмотреть! Корреспонденты ИА «Уральский меридиан» съездили в Тюмень на выходные из Екатеринбурга и составили свой пешеходный маршрут.

© Вера Яковлева © ИА «Уральский меридиан»

Вариантов добраться до Тюмени из Екатеринбурга – несколько. Можно приобрести автобусный тур выходного дня. Плюсы – сопровождение профессионального экскурсовода, включенная в стоимость тура гостиница и максимально насыщенная программа, так как обычно в такие двухдневные туры входит не только Тюмень с горячими источниками, но и Тобольск. Самостоятельно можно доехать до Тюмени на автомобиле или долететь на самолёте из Кольцово. Мы выбрали железную дорогу.

Расписание «Ласточки» очень удобно для путешествия в Тюмень на выходные. Скоростная электричка 812Е отправляется с вокзала Екатеринбурга в субботу в 06:24 и прибывает в Тюмень в 10:52. Обратно на «Ласточке» можно уехать в Екатеринбург в воскресенье в 17:30. Время в пути – около 4,5 часов в одну сторону.

С вокзала мы добрались на такси до Центральной площади и вышли у огромного памятника Ленину. Бронзовый монумент вождя революции установлен здесь в 1979 году, и его высота вместе с постаментом составляет 15,5 метров. Впечатляет! В холодное время года по площади нужно передвигаться с осторожностью, снег почищен, но тротуарная плитка очень скользкая.

Гостиницу мы забронировали неподалёку от Моста влюблённых. Место удобно тем, что возле него к набережной Туры сходятся две улицы, наиболее интересные для любителей архитектуры – Республики и Ленина. А ещё прямо напротив моста расположен краеведческий музей «Городская дума», где можно увидеть один из самых крупных сохранившихся в мире скелетов мамонта – тюменцы называют его Иванычем.

От площади к мосту мы неспешно отправились по улице Республики, любуясь по пути старинными особняками. В Тюмени множество зданий XIX века. Одних только памятников деревянного зодчества порядка 70-ти. По пути можно встретить многочисленные заведения, где можно погреться и выпить кофе с вкусным десертом.

Вера Яковлева ИА «Уральский меридиан»

Возле Дома на Царской мы свернули налево и попали на улицу Первомайскую, где находится Сквер сибирских кошек. Аллея со скульптурами позолоченных котиков создана в честь котов и кошек, целый вагон которых направили из Сибири в Ленинград в 1940-е годы для борьбы с нашествием крыс после блокады.

Дойдя до набережной, мы полюбовались Мостом влюблённых, который красиво подсвечивается по ночам, и посмотрели на город с высоты. Тюменская набережная Туры знаменита тем, что имеет целых четыре уровня, включая пешеходные зоны, велодорожки и полноценный музей скульптур под открытым небом. Прогулку вдоль Туры оставили на летний период, заселились в гостиницу и отправились дальше гулять.

Вера Яковлева ИА «Уральский меридиан»

Пройдя в сторону центра уже по улице Ленина, мы увидели много домиков в стиле модерн, церковь Архангела Михаила XVIII века в стиле сибирское барокко и удивительную круглую баню – единственный памятник конструктивизма в Тюмени, который сейчас находится на реставрации. Улица Ленина расположена параллельно Республики, и время от времени мы переходили с одной из них на другую, чтобы рассмотреть как можно больше старинных зданий.

Около часа мы провели в доме-музее «Усадьба купца Колокольникова». Это редчайший образец деревянного зодчества XIX века с элементами модерна в отделке – традиционно стиль модерн присущ каменным и кирпичным домам. Рассмотрели интерьеры купеческого особняка и узнали, что в этом здании 1837 году останавливались цесаревич Александр Николаевич и его наставник – поэт Жуковский. Рядом с усадьбой посетили другой музей – магазин Колокольниковых, где воссоздана атмосфера купеческой лавки начала XX века.

Одной из самых уютных улиц города оказался «тюменский Арбат» – пешеходная улица Дзержинского, бывшая Садовая. На неё мы свернули с Республики неподалёку от «модернового» дома купца Брюханова, где до революции действовал магазин екатеринбургских купцов братьев Агафуровых.

На улице Дзержинского, которая стала пешеходной только в прошлом году, заботливо сохранены и отреставрированы деревянные купеческие дома, которыми славится город Тюмень. Некоторые из этих домов были разобраны по брёвнышку и восстановлены в первозданном виде.

Наличники и фасады зданий украшены единственной в своём роде тюменской резьбой. Объёмная и массивная, она имеет элементы старообрядчества, содержит интересные символы, а иногда указывает на статус владельцев домов. Например, изображение свитка под крышей или на ставнях свидетельствует о том, что в доме жил государственный деятель, а деревянные грозди винограда воплощают достаток и благополучие, ведь развитие города – это во многом заслуга купцов.

Купеческие усадьбы органично вписываются в современное оформление улицы. Городское пространство на бывшей Садовой эффектно оформлено арт-объектами, вдоль тротуара работают лавки с авторскими сувенирами, кофе и выпечкой. А по вечерам здесь включаются красивые огоньки и подсветка старинных зданий и тротуаров.

Прогулка по историческому центру Тюмени заняла у нас всю субботу, а посмотреть мы успели далеко не всю архитектурную красоту.

Выйдя из отеля к Мосту влюблённых в воскресенье, мы сели на первый попавшийся автобус и доехали до видневшегося вдалеке храмового комплекса в стиле сибирское барокко. Им оказался Свято-Троицкий монастырь, обязательный к посещению всем любителям архитектуры и истории. Это один из старейших в Сибири монастырей, основанный в 1616 году и возобновлённый в 1995-м.

Вера Яковлева ИА «Уральский меридиан»

Остаток времени до электрички провели на термальном курорте «Лето Лето», где нам очень понравилось всё, кроме цен. Таксист, подвозивший нас до курорта, посоветовал в следующий раз порелаксировать на термальном источнике «Волна» на территории города или доехать до источника «Верхний бор» в пригороде. Ещё один минеральный тюменский источник – Яр – таксист к посещению настоятельно не советовал.