Движение по дороге к Териберке закроют из-за непогоды

Проезд по автодороге к Териберке, а также по дороге Кола - Серебрянские ГЭС в Мурманской области закроют в ночь на 18 февраля из-за метели и сильного ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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«18 февраля с 01:00 [мск] закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го км к поселку Туманный и автоподъезд к селу Териберка км 0 - км 38+260. Причина: погодные условия (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости)», - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что при наличии авиабилетов на 18-20 февраля туристам следует запланировать выезд из Териберки.