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Эксперты назвали лучшие направления для поездки на выходные в РФ

Эксперты сервиса путешествий tutu делятся рекомендациями по городам России для недельного отдыха. Среди них - Гатчина, Тула, Иннополис и Хвалынск.

Эксперты назвали лучшие направления для поездки на выходные в РФ
© Poslednie-novosti.com

Любителям природы рекомендуется посетить Верхнюю Пышму или Абрау-Дюрсо, а поклонникам истории - Тобольск или Новочеркасск. Также стоит изучить маршруты Калининграда, особенно побережье Балтийского моря, и посетить Янтарный.

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Все эти маршруты обещают незабываемые впечатления и отдых от суеты больших городов.

Отдых в России
Абрау-Дюрсо