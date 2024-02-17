Эксперты назвали лучшие направления для поездки на выходные в РФ

Эксперты сервиса путешествий tutu делятся рекомендациями по городам России для недельного отдыха. Среди них - Гатчина, Тула, Иннополис и Хвалынск.

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Любителям природы рекомендуется посетить Верхнюю Пышму или Абрау-Дюрсо, а поклонникам истории - Тобольск или Новочеркасск. Также стоит изучить маршруты Калининграда, особенно побережье Балтийского моря, и посетить Янтарный.