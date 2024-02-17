Этнотуристам нравится «чумовое путешествие» на Ямале

Глава Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай провел встречу с членами Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, где обсудили развитие этнотуризма и традиционных ремесел. В своем Телеграм-канале он опубликовал кадры со встречи, проходившей в гостевом чуме.

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На совещании глава муниципалитета пообщался с хозяйкой чума Еленой, которая поделилась, что «чумовое путешествие» продолжает пользоваться популярностью среди туристов, стремясь максимально погрузить их в атмосферу аутентичной ненецкой культуры, сообщает портал «Ямал-Медиа».

В рамках обсуждения развития этнокультурного туризма также поднималась важность сохранения традиционных ремесел, таких как резьба по кости или шитье национальной одежды, которое власти постараются сберечь, развивать и передавать следующим поколениям.