Этнотуристам нравится «чумовое путешествие» на Ямале
Глава Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай провел встречу с членами Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, где обсудили развитие этнотуризма и традиционных ремесел. В своем Телеграм-канале он опубликовал кадры со встречи, проходившей в гостевом чуме.
На совещании глава муниципалитета пообщался с хозяйкой чума Еленой, которая поделилась, что «чумовое путешествие» продолжает пользоваться популярностью среди туристов, стремясь максимально погрузить их в атмосферу аутентичной ненецкой культуры, сообщает портал «Ямал-Медиа».
В рамках обсуждения развития этнокультурного туризма также поднималась важность сохранения традиционных ремесел, таких как резьба по кости или шитье национальной одежды, которое власти постараются сберечь, развивать и передавать следующим поколениям.
На этой неделе Ямал также посетил известный российский путешественник Богдан Булычев вместе с участниками экспедиции «Россия 360». Они планируют посетить Новый Порт, Ямбург, Антипаюту и Гыду, проведя встречи со школьниками. Результатом этой поездки станет фильм о быте и культуре российских народов.