Ида Галич осуществила свою экстремальную мечту

Совсем недавно мы любовались на фотографии Иды Галич из жаркого Дубая — а ведущая, оказывается, с тех пор уже успела съездить в Мурманскую область! На север Ида с подругами отправилась не просто так, а за заветной мечтой — увидеть горбатых китов в их естественной среде обитания.

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И ей это удалось! Ведущая поделилась захватывающими дух видеокадрами из своего путешествия с подписчиками в Инстаграме*.

«Теперь мы с девочками входим в 1% людей, видевших горбатого кита. <…> Трудно описать словами, какие невероятные эмоции мы получили в те минуты, но могу сказать, что мы до сих пор приходим в себя!» — подписала ролик Галич.

Иду не испугал ни мороз, ни порывистый ветер. «10 минут в открытом море, 5 обмороженных красавиц, одна большая надежда», — так рассказывает Галич о пережитом. И показывает заслуженную награду за смелость — тех самых китов, ради которых все и затевалось.

«Я люблю тебя, жизнь! Спасибо, что так четко слышишь мои желания, и спасибо, что рядом со мной люди, с которыми искренне хочется мечтать», — написала она под своей публикацией в запрещенной соцсети.

Напомним, ранее Ида раскрыла одну опасную для окружающих особенность своего характера — и нет, это не страсть к приключениям на грани экстрима.