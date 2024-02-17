На Байкале открылась ледовая композиция на скалах длиной больше 1 км

«В самом конце парка над всеми скульптурами возвышается маленький Будда, и кажется, будто вся композиция - это его сон. Еще одна очень удачная работа - красивые капли в пещере», - отметила Волгарева. Также она рассказала, что в этом году, как и в прошлом, конкурса среди мастеров не будет. «Это не соревнование, а создание совместного творческого продукта», - сказала представитель организатора фестиваля.