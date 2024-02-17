На Байкале открылась ледовая композиция на скалах длиной больше 1 км
Ледовая композиция протяженностью больше километра открылась в субботу на берегу Байкала на острове Ольхон.
Скульптуры из наплесков (наледей на скалах, образованных в результате застывания воды от волн) в этом году создавали 13 мастеров, в том числе зарубежные, сообщила ТАСС представитель организатора фестиваля Olkhon Ice Fest Екатерина Волгарева.
«Над созданием парка работали 13 скульпторов, в их числе двое мастеров из Монголии и француз. Российские скульпторы приехали со всей России - от Владивостока до Калининграда. Многие из них уже работали на фестивале в прошлом году и вернулись. Протяженность композиции - больше километра, она заканчивается у горы Шаманка», - рассказала Волгарева.
Ледопластика - это скульптуры, созданные из наплесков на скалах, из застывшей на склонах воды. Задача мастера - увидеть в созданной природой форме образ, поэтому скульпторы работали без заранее заготовленных эскизов. В этом году в парке разместились драконы, русалки, ведьмы.
«В самом конце парка над всеми скульптурами возвышается маленький Будда, и кажется, будто вся композиция - это его сон. Еще одна очень удачная работа - красивые капли в пещере», - отметила Волгарева. Также она рассказала, что в этом году, как и в прошлом, конкурса среди мастеров не будет. «Это не соревнование, а создание совместного творческого продукта», - сказала представитель организатора фестиваля.
Фестиваль Olkhon Ice Fest проводится на байкальском острове Ольхон с 2020 года. Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов).
Туризм на Байкале круглогодичный, зимой озеро привлекает путешественников со всего мира чистым, прозрачным льдом.