Волгоград входит в топ-10 мест для отдыха без доступа к морю

Проживание в Волгограде обойдется менее чем в 1000 рублей в сутки. Согласно спросу и ценам на отели и апартаменты в регионах без моря, которые россияне выбирают для летнего отдыха, Волгоград занимает шестое место.

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Для тех, кто не обязательно ищет море для отдыха, также интересны Железноводск, Пятигорск, Кисловодск в Ставропольском крае, Петрозаводск в Карелии, Красная Поляна в Краснодарском крае, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Казань.

Самая доступная аренда жилья летом предлагается в Железноводске (примерно 2000 рублей за 10 ночей), а самая дорогая - в Казани - 4180 рублей за 4 ночи. На втором месте по стоимости - Кисловодск, а на третьем - Калининград. Аренда жилья в Волгограде обошлась в 3800 рублей за 3 ночи.