«Практика вкусов»: гастрономический сет «Афиши» и ресторана Futurist

Петербургский ресторан Futurist, компания «Афиша» и московский театр «Практика» предлагают особенный сценарий для завершения зимы — соединить театральное искусство с гастрономическим.

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В конце февраля «Афиша» проведет в Петербурге гастроли театра «Практика», который говорит со зрителем на актуальном художественном языке новых текстов, музыки, дизайна, архитектуры, мультимедиа и актерской игры.

Ресторатор и шеф Futurist Алексей Алексеев вдохновился многообразием жанров в репертуаре театра и разработал гастрономический сет «Практика вкусов». Каждое блюдо сета посвящено одной из постановок театра и раскрывает творческий замысел создателей через гастрономию. Спектакли, которые легли в основу food-art-проекта, можно будет увидеть на площадке Левашовского хлебозавода с 26 февраля по 10 марта.

Билеты на гастрольные спектакли театра «Практика» эксклюзивно представлены на сайте «Афиши». Попробовать авторский театральный сет можно будет в ресторане Futurist с 20 февраля по 10 марта. С чего начать свой культурно-гастрономический опыт — с посещения театра или дегустации сета, — выбор за вами.

Сет "Практика", стоимость - 3900 рублей

Сет «Практика вкусов»

Дальневосточный гребешок с соусом ромеско и маринованной тапиокой

Спектакль «Хорошо, что я такой» для больших детей и маленьких взрослых. Тонкая постановка о взрослении, самоопределении. За кристальной чистотой вкусов — неожиданный авторский взгляд на их сочетания, который все меняет.

Севиче из лосося с авокадо и чили-дрессингом

Спектакль «Наедине с собой» от команды уличного и экспериментального танца Jack’s Garret такой же яркий и неординарный, как сочетание свежего лосося с чили, кимчи и авокадо. Метафоры будят воображение и помогают в каждом новом диалоге — пластическом или гастрономическом — увидеть новые сюжеты.

Краб-кейк с жареным романо и соусом саке

Спектакль «Наташина мечта» — три девичьих монолога и две с половиной истории любви. Чистота выбранных Futurist вкусов прозвучит прозрачным нежным аккомпанементом к ним. Сладость камчатского краба, свежесть романо, тонкая горчинка саке — еще три гастрономических повествования, сплетающиеся в единое целое.

Томленая говяжья шея с картофельным пюре и капустой кимчи

«БродскийМаяковскийБлок» — минималистичный спектакль-посвящение трем легендам XX века. Многогранная палитра тем и настроений их поэзии находит отражение в широкой палитре вкусов: мясо, томленное 12 часов, острый кунжут, кинза, капуста кимчи и картофель — русская классика с ярким характером.

Ганаш из белого шоколада с малиной, лесными ягодами и эстрагоном

Спектакль «Семейная пекарня» — история родом из Франции, как и десерт Futurist. Путешествие в мир теплых воспоминаний и вкусов из дества.