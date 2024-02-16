Туристка отсудила миллион рублей у туроператора из-за травмы на курорте

Жительница Нижней Туры отсудила у туроператора почти миллион рублей. В такую сумму Фемида оценила травму позвоночника, которую туристка получила во время отдыха в Сочи.

Согласно материалам дела, нижнетуринка в 2020 году приобрела через агентство недельный тур от туроператора. В его состав входил перелет Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург, проживание в отеле и страховка. Отпуск проходил вполне спокойно, но за 2 дня до его окончания женщина попала в ДТП.

«На выходе из гостиницы "Анатоль" на нее наехал человек на гироскутере. Как объяснила пострадавшая, в заборе высотой 2,5 м не было смотровых зон, поэтому она не могла убедиться в отсутствии препятствий на тротуаре», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате происшествия туристка получила травму позвоночника. Отпуск пришлось закончить досрочно. Страховая оплатила женщине проезд на поезде до места жительства и сопровождение врача.

Стоит отметить, уголовное дело из-за ДТП возбуждено не было. Тогда туристка обратилась в суд с иском к турагентству и туроператору.

Суть претензий состояла в том, что территория отеля обнесена глухим забором высотой 2,5 м, а калитка при открытии полностью перекрывает тротуар и также не дает возможности осмотреть дорогу. Женщина посчитала, что из-за такой конструкции ограждения она и пострадала, так как не смогла увидеть приближающийся гироскутер, а виновником происшествия является туроператор, который организовал «небезопасный» тур в отель.

Судья счел доводы вполне убедительными: «В действиях истца не обнаружено проявлений неосмотрительности или грубой неосторожности. Со стороны туроператора нарушены требования безопасности туристского продукта, поскольку не обеспечена возможность туриста правильно оценить ситуацию при выходе с территории отеля».