В Сочи распускаются первоцветы: где можно сделать красивые фото

Пока во всей России февраль, в Краснодарский край уже пришла весна. В соцсетях уже делятся фотографиями и видео первоцветов. Например, в Сочи уже вовсю цветет мимоза, в парке «Южные культуры» распустились и первые бутоны магнолий. Одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома» заметила, что в парке есть кусты глициний, но их цветение ожидается только в апреле.

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В телеграм-канале «Кубань-24» первоцветы нашли в лесу под Горячим Ключом, обратив внимание на то, что целую неделю в Краснодарском крае температура была в районе +20 градусов.

«С сегодняшнего дня небольшое похолодание. Завтра, по прогнозу, температура будет снижаться, но для первоцветов это не проблема, они очень стойкие, им нипочем, даже если засыплет снегом!» – отметили в посте

Подписчики «Крыши ТурДома» также сообщили, что погода в Краснодарском крае и Сочи в последние дни очень радовала – можно было гулять в кофтах и даже в футболках. Но, согласно прогнозам Gismeteo, в ближайшую неделю в Сочи ожидается похолодание и дожди – дневная температура не будет подниматься выше +12.

Первоцветы – настоящий магнит для туристов, которые не упускают возможности запечатлеть красоту на фото или видео. А где еще можно найти цветущие растения? Чаще всего первоцветы прячутся в предгорье в ущельях горных рек – например, в национальном парке «Агурские водопады».

В Сочи также обильно цветут подснежники, примулы, цикламены и зимовники – пик приходится как раз на вторую половину февраля. Их можно найти в долине реки Мзымта.