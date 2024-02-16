Туристам предложили потанцевать на вокзалах перед отправлением поезда

РЖД предложили пассажирам потанцевать перед отправлением поезда. На четырех вокзалах установили специальные игровые автоматы, при помощи которых можно устроить настоящий баттл с кем-то из попутчиков или провожающих.

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Протестировать аппараты можно в Москве на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах, а также на станции «Восстание-Пассажирская» в Казани. Правда, там они будут работать только до 5 марта. Интерактивные площадки установили временно в рамках продвижения «Игр будущего». После их завершения устройства демонтируют.

Некоторые из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают установку таких аппаратов неплохой идеей. Она позволит скрасить ожидание поезда как минимум юным пассажирам. Туристы с радостью отмечают, что игры на вокзалах за минувшие годы поменялись: «Спасибо, что не в "наперстки" предлагают, как было кое-где в 90-е и нулевые».