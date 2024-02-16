Минтранс может ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров

Минтранс РФ рассматривает возможность введения временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров. Запрет на вход в аэропорты без авиабилета будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса.