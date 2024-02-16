Минтранс может ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров

Минтранс РФ рассматривает возможность введения временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров. Запрет на вход в аэропорты без авиабилета будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса.
Ранее сегодня сообщалось, что Минтранс разработал законопроект, согласно которому безопасность аэропортов могут усилить. Сейчас документ находится на этапе общественного обсуждения.
"В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", - отмечается в сообщении.