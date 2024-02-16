Прямые рейсы между Уфой и Грозным возобновят в апреле

«С 4 апреля у пассажиров вновь появится возможность за несколько часов долететь из столицы Башкортостана до столицы Чеченской Республики. Рейсы по маршруту Уфа — Грозный по четвергам будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров», — сообщается на сайте аэропорта Уфы.