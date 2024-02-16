На маршруте «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта запустят ретропоезд

В Минтрансе Ростовской области рассказали о ретропоезде на паровозной тяге, который выйдет на маршрут Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта.

© RT на русском

Об этом сообщает rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранспорта.

Как отметили в ведомстве, поезд будет отправляться из Ростова в Таганрог в 09:35.

До обратного отправления в Ростов в 16:30, пассажиры смогут прогуляться по Таганрогу, познакомиться с его историей и достопримечательностями.