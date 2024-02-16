Туристский потенциал Петербурга представят на выставке путешествий в Индии

Санкт-Петербург представит туристский потенциал на крупнейшей в Южной Азии ежегодной международной туристской выставке - South Asia’s Travel & Tourism Exchange, которая пройдет в Дели с 22 по 24 февраля, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма. В 2024 году предложения для путешествий в Индии представят более 1 тыс. участников из 50 стран.

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"Северная столица примет участие в выставке со своим тематическим стендом, на котором специалисты Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма совместно с представителями городской туротрасли будут проводить презентации широкого спектра возможностей для всесезонного отдыха в Санкт-Петербурге. Российские эксперты подробно расскажут профессионалам индийской сферы туризма об актуальных петербургских предложениях - от классических экскурсионных программ до новых оригинальных маршрутов и видов отдыха", - говорится в сообщении.

В комитете рассчитывают, что участие в крупном отраслевом мероприятии позволит привлечь интерес к городу со стороны широкого круга представителей туротрасли Индии. Отмечается, что аудиторию из этой страны может привлечь потенциал Петербурга в событийном и деловом туризме, а также возможности города для организации свадебных торжеств. По наблюдению экспертов, молодожены из Индии все чаще проводят церемонию бракосочетания за рубежом, и Петербург с его достопримечательностями может быть для них привлекателен.

На выставке в Дели Петербург планирует насыщенную программу с выступлениями музыкантов города, деловыми встречами и другими мероприятиями.

На текущей неделе Петербург представил свои предложения для туристов на международной выставке туризма и смежных отраслей TITE 2024 в Тегеране.