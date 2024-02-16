В Ахтынском районе Дагестана в 2025 году построят гостиничный комплекс за 300 млн рублей

Гостиничный комплекс на 50 номеров появится в Ахтынском районе Дагестана в 2025 году. В объект планируют вложить около 300 млн рублей, сообщил ТАСС глава муниципалитета Аблул-Керим Палчаев.

© 0ТАСС

"В настоящее время в селе Ахты активно ведется строительство четырехэтажного гостиничного комплекса на 50 номеров. За счет внебюджетных средств в объект планируется вложить около 300 млн рублей. Сдачу гостиницы запланировали на 2025 год", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал Палчаев в прямом эфире ЦУР Дагестана, одной из достопримечательностей села Ахты станет светомузыкальный фонтан, подаренный меценатами.

"Проект фонтана готов, строительство начнется в 2024 году", - добавил он.

Ранее глава муниципалитета сообщил, что в Ахтынском районе Дагестана привлекут около 2 млрд рублей на реконструкцию крепости XIX в. После реконструкции объект станет местом притяжения для туристов.