За какое время речной трамвай от Куршской косы будет добираться до Мысовки

«Потому что из Советска доехать до условного Зеленоградска, отдохнуть и вернуться... Нужно день полностью на это потратить, если не больше. Проект от залива до залива включает проект Куршского моста. Если будут бизнес-идеи, мы с удовольствием это поддержим», — сказал глава области.