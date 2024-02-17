Алиханов рассказал, за какое время речной трамвай от Куршской косы будет добираться до Мысовки
Запуск речного трамвая между Куршской косой и Мысовкой позволит пересекать залив за 45 минут, а также упростит поездки на море жителям востока области. Такое мнение губернатор региона Антон Алиханов высказал на открытии очередного сезона проекта «Бизнес Баттл» в пятницу, 16 февраля.
«Мы хотим из Рыбачьего, где сейчас строят комплекс, намывается полуостров небольшой, но с инфраструктурой для причалов, создать возможность для всех туристов, которые приезжают на Куршскую косу, садиться на корабль и в течение 40-45 минут добираться до Мысовки», — отметил губернатор.
По мнению Алиханова, проект принесёт пользу и жителям региона — путешествия на море будут занимать меньше времени и дешевле.
«Потому что из Советска доехать до условного Зеленоградска, отдохнуть и вернуться... Нужно день полностью на это потратить, если не больше. Проект от залива до залива включает проект Куршского моста. Если будут бизнес-идеи, мы с удовольствием это поддержим», — сказал глава области.
Новый водный маршрут от Причалов до Куршской косы хотели запустить к 2025 году. Позже власти стали рассматривать другие варианты строительства «моста» через залив — от Рыбачьего до Мысовки.