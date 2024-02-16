Буйную туристку из Дубая в Москве встречала полиция

Туристку, вернувшуюся из Дубая, во Внуково встречали у трапа сразу и скорая, и полиция. Как утверждает телеграм-канал «Авиаторщина», на неадекватное поведение одной из женщин на рейсе «Победы» DP794 пожаловались пассажиры.

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Большую часть полета ничто не предвещало беды, но уже ближе к Москве она активизировалась. Начала приставать к соседям и даже ложиться на них. Не встретив движения навстречу, дама, желавшая познакомиться, начала буянить, кричать и кого-то даже облила водой.

Как утверждают бортпроводники, к моменту их вмешательства в ситуацию дебоширка не могла стоять на ногах и не отвечала на вопросы. По мнению сотрудников, она испытывала галлюцинации и произносила несвязные вещи. Кабинный экипаж заподозрил алкогольное или наркотическое опьянение.

Чтобы выяснить причины странного поведения, туристку по прилете передали компетентным сотрудникам. Полицейские опросили экипаж и приступили к проверке.

«Наверное, очень летать боится. Вот и переборщила в duty free», – предполагают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие произошедшее. «Да когда же перестанут всех подряд пускать на рейс».