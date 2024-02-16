В МИД заявили, что Россия продолжает переговоры о безвизовом режиме
Статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти продолжают переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, сообщает ТАСС.
По его словам, эти процессы «в разной степени продвинулись», однако уточнять список государств дипломат отказался.
«Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать... Как только будут подписаны документы, мы сразу сообщим», - заключил Иванов.
Ранее в туристическом управлении Таиланда заявили, что намерены предложить правительству продлить безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».