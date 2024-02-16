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В МИД заявили, что Россия продолжает переговоры о безвизовом режиме

Статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти продолжают переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, сообщает ТАСС.

В МИД заявили, что Россия продолжает переговоры о безвизовом режиме
© nsn.fm

По его словам, эти процессы «в разной степени продвинулись», однако уточнять список государств дипломат отказался.

«Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать... Как только будут подписаны документы, мы сразу сообщим», - заключил Иванов.

Ранее в туристическом управлении Таиланда заявили, что намерены предложить правительству продлить безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Евгений Иванов
МИД России