Стало известно, что мешает развиваться туризму в Дагестане

Национальные особенности являются сдерживающим фактором и мешают развиваться туризму в Дагестане, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян . В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что преимущественно там живут мусульмане, поэтому женщины не могут носить открытые купальники.

Преимущественно там живут мусульмане, поэтому купаться в открытых купальниках женщинам не стоит, это важно. Это один из сдерживающих факторов, который не дает отрасли там развиваться. Когда отдыхаешь в Крыму, с подобным не сталкиваешься, — пояснил Мурадян.

При этом путешествия в Дагестан на фоне ограничений и роста цен на заграничные туры становятся более популярными. По словам турэксперта, поездка обойдется в 40 тысяч рублей с учетом гостиницы и первичных экскурсий. Кроме того, появление морских курортов также может повысить посещаемость региона. Мурадян при этом призвал учитывать национальные особенности желающим отдохнуть в Дагестане.