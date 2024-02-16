В АТОР рассказали, что сдерживает туризм в Дагестане

«Учитывая ограничения и цены на заграничные туры, путешествия в Дагестан стали очень популярны и доступны. Огромное количество людей туда ездит, есть существенный спрос. Поездка в Дагестан обойдется от 40 тысяч рублей - это гостиница и первичные экскурсии. Ехать туда лучше с мая по сентябрь-октябрь. Думаю, появление морских курортов повысит посещаемость региона, нужно просто учитывать национальную особенность. Преимущественно там живут мусульмане, поэтому купаться в открытых купальниках женщинам не стоит, это важно. Это один из сдерживающих факторов, который не дает отрасли там развиваться. Когда отдыхаешь в Крыму, с подобным не сталкиваешься», - заявил он.