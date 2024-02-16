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Карельский город оказался в десятке самых популярных направлений для отдыха не у моря летом

«Петрозаводск, Карелия – 4578 р.», – отметили аналитики Tvil.ru.

Карельский город оказался в десятке самых популярных направлений для отдыха не у моря летом
© РИА Новости

По данным сервиса бронирования жилья, путешественники едут в карельскую столицу в среднем на пять дней. Исследователи подчеркнули, что сознательно исключили из рейтинга Москву. Именно этот город является лидером подобных рейтингов. В связи с этим на первом месте рейтинга находится Казань.

На втором месте находится Кисловодск, а на третьем Калининград.

Напомним, что карельский город попал в тройку популярных направлений этой зимы. Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему Карелия бьет рекорды по бронированию туров зимой.

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