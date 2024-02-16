Карельский город оказался в десятке самых популярных направлений для отдыха не у моря летом
«Петрозаводск, Карелия – 4578 р.», – отметили аналитики Tvil.ru.
По данным сервиса бронирования жилья, путешественники едут в карельскую столицу в среднем на пять дней. Исследователи подчеркнули, что сознательно исключили из рейтинга Москву. Именно этот город является лидером подобных рейтингов. В связи с этим на первом месте рейтинга находится Казань.
На втором месте находится Кисловодск, а на третьем Калининград.
Напомним, что карельский город попал в тройку популярных направлений этой зимы. Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему Карелия бьет рекорды по бронированию туров зимой.