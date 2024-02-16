Москва вошла в топ самых популярных внутренних направлений у российских туристов

«Корректно называть пять направлений. <…> Ну, во-первых, мы в Москве, и Москву нельзя не назвать. Цифры достаточно внушительные – под 20 млн. Краснодарский край – 18 млн. Ну, за девять месяцев примерно общий объем одинаков, хотя содержание различное. <…> Третье – Санкт-Петербург, очень хорошая динамика, также Казань и Татарстан в целом», – сказал Барзыкин.