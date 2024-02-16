Номера в отелях Москвы подорожали в среднем на 16% за год

Номера в гостиницах Москвы по итогам 2023 года в среднем подорожали на 16%, в трехзвездочных отелях - на 25%, сообщила пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

"В Москве по итогам 2023 года зафиксирована положительная динамика операционных показателей деятельности отелей. Гостиничные номера в среднем подорожали на 16% - до 7,3 тыс. рублей в сутки, при этом наибольший прирост стоимости продемонстрировали трехзвездочные объекты - показатель вырос на 25%", - говорится в сообщении.

Среднегодовой уровень загрузки отелей в прошедшем году, по данным аналитиков компании, составил 73%, что на 11 п.п. больше, чем в 2022 году, и практически сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. При этом наибольшее увеличение загрузки (+18 п.п. за год) продемонстрировали отели категории "5 звезд".

По мнению регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GroupОльги Широковой, московский гостиничный рынок продолжает удерживать свое лидерство среди других городов России как по объему предложения, так и по спросу.

"Прогнозируется дальнейший рост туристического потока, включая гостей из Индии, Китая и стран Ближнего Востока. Российские операторы и управляющие компании будут продолжать расширять свое присутствие на рынке", - приводит пресс-служба ее комментарий.

Туристический поток в Москву, как следует из результатов исследования, в 2023 году составил 24,5 млн туристов, что на 37% превышает аналогичный показатель 2022 года и сопоставимо с допандемийными значениями.

В первую очередь, прирост произошел за счет развития внутреннего туризма. Так, по данным мэрии Москвы, внутренний турпоток в 2023 году увеличился на 22% по сравнению с рекордным 2019 годом. Вторым фактором является постепенное возвращение в Москву иностранных туристов: по итогам года столицу посетили 2,3 млн иностранных граждан, что на 41% больше показателя за 2022 год.

В 2024 году в Москве к открытию заявлено семь гостиничных объектов с общим номерным фондом 958 единиц, это максимальный показатель с 2018 года, когда в столице проходил чемпионат мира по футболу. В рамках подготовки к этому мероприятию в 2017 году было введено 1 187 номеров, а в 2018 году - 1 560.