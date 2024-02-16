Мэр Анапы раскрыл секреты курортного сезона 2024 года

Совсем скоро на побережье Черного моря начнется высокий курортный сезон. Конечно же, туристы приезжают круглый год, но именно лето – традиционно привлекает отдыхающих со всех уголков России. «ФедералПресс» поговорил с мэром Анапы Василием Швецом о том, как живет город-курорт и что стоит ждать в 2024 году туристам.

Василий Александрович, скоро начнется высокий туристический сезон. Чем Анапа 2024 года отличается от Анапы 2023 года?

— Время бежит, мы тоже держим ритм. Каждый новый год не похож на предыдущий, мы постоянно совершенствуем нашу главную отрасль, поднимаем планку качества отдыха и оздоровления. При этом неизменным остается все то, что украшает курорт, делает его особенным и неповторимым, например, наши природные богатства, уникальные объекты, достопримечательности.

Уже с уверенностью могу сказать, что в этом году вырастет количество отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено», их станет 62. Анапа и так была лидером по этому показателю, но, как видете, позиции только закрепляем.

Наравне с премиальным сегментом семейного отдыха развиваем детский туризм. Это одно из направлений, которому уделяет самое серьезное внимание губернатор региона Вениамин Кондратьев. В 2023-м мы открыли новый оздоровительный лагерь «Юбилейный», а в 2024-м откроется детский комплекс «Новая Аврора», после долгого простоя возобновят работу детские здравницы «Буревестник» и «Сибур-Юг». Это позволит нам оздоравливать на 11 тысяч детей больше.

Продолжаем преображать общественные пространства, любимые нашими гостями и жителями. В этом году туристов встретит обновленная Театральная площадь с фонтаном, живым ручьем, удобными зонами отдыха. Ореховая роща получает новый вид, летом парк приятно удивит новой инфраструктурой.

Также готовится к открытию парк Крещения Руси – уникальный православный просветительский комплекс, «сердце» которого – храм Святого равноапостольного князя Владимира, его в прошлом году освятил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Это построенный с нуля, непохожий ни на какие другие парк, там также есть плоскостной фонтан, удобные зоны отдыха, тропа истории, храм-купель, звонница, амфитеатр, где будут проходить в том числе городские мероприятия.

Еще один парк создан в поселке Виноградном – это парк виноделия. Ну и также продолжаем вести строительство самого масштабного парка Анапы с рабочим названием Императорский. Возможно, первую его очередь уже можно будет увидеть в этом году.

Есть ли статистика по туристам, которые ежегодно приезжают именно в Анапу? Как вообще считается количество отдыхающих? Ведь они приезжают в том числе и своим транспортом.

— Статистика, конечно, есть. В 2023 году Анапа приняла порядка 5 млн гостей – на 20 % больше, чем в 22-м. В этом году предполагаем, что турпоток увеличится еще минимум на 10 % – то есть курорт встретит до 5,5 млн туристов.

Безусловно, точные цифры подсчитать нельзя в принципе. Пока аэропорт остается закрыт, кто-то добирается поездом, другие на машинах, автобусах, по воде – у Анапы очень удобная транспортная доступность.

Статистика по подсчету турпотока включает всех прибывающих на отдых вне зависимости от вида транспорта. Подсчет ведем по данным, которые предоставляют наши средства размещения. Учитываем и заполняемость объектов по категориям, и посетителей объектов турпоказа.

Интересно, что, по данным правоохранительного блока, только за прошлый сезон в город въехало порядка шести миллионов машин. Конечно, среди них есть местные жители, общественный транспорт, но даже с этими погрешностями цифра все равно впечатляющая. Курорт остается крайне востребованным.

Идеальных городов не бывает. Что вам в Анапе на данный момент не нравится?

— Нет того, что не нравится, но всегда есть то, над чем надо работать. В первую очередь это, конечно, сфера ЖКХ – здесь всегда есть, что улучшить. Требует обновления общественный транспорт. И, хотя с прошлого года полномочия по организации пассажирских перевозок переданы в краевой минтранс, вместе с правительством региона мы прорабатываем варианты модернизации нашего автопарка.

Острый вопрос – система водоотведения. Здесь тоже ведем масштабную работу: в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершим строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод от очистных сооружений до камеры гашения на Высоком Берегу. Начнем строить канализационный коллектор в Сукко и реконструировать очистные сооружения канализации «Анапа».

Также острая проблема – система ливнеотведения. Многие годы застройка велась без ее учета, и, чтобы создать городскую «ливневку», понадобятся колоссальные, высокозатратные, максимально сложные работы. Ни местный, ни краевой бюджет такую нагрузку не «потянут», надеемся на федеральную поддержку. А пока решаем проблемы точечно – строим, где необходимо, новые отводы, занимаемся расчисткой существующих.

Совсем недавно суд поддержал мэрию в вопросе запрета строительства многоэтажек, целого огромного ЖК без инфраструктуры. Сколько таких объектов было отменено? Можно ли сказать, что проблема с застройкой Анапы решена?

— Масштабная системная работа по упорядочиванию градостроительной политики в Анапе началась в 2020 году, когда губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу навести в этой сфере порядок, разработать новый генплан и другую документацию. В том же году мы отменили разрешения на строительство 4-х комплексов многоквартирных домов. Вроде бы на слух не так много, а между тем это 40 жилых зданий общей площадью около полумиллиона квадратов, более 7 тысяч квартир, рассчитанных на почти 10 тысяч человек.

Не все застройщики были рады переменам. Судебные разбирательства по ряду объектов идут до сих пор, и, признаюсь, суд не всегда поддерживает нас. Но мы продолжаем отстаивать свою позицию: чтобы в Анапе больше не появлялись новые многоквартирные дома, не обеспеченные всей необходимой социальной инфраструктурой. Так мы ушли от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

В Анапе уже утверждены новые генплан, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. Сейчас разрешение на строительство многоквартирных домов можно получить только после заключения договора о комплексном развитии территории. А он, помимо жилой застройки, предусматривает в первую очередь создание инфраструктуры – инженерной, транспортной, социальной. Это строительство школ, детсадов, поликлиник, парков, учреждений культуры и спорта. Причем ко времени ввода жилья в эксплуатацию вся инфраструктура уже должна быть готова.

Четыре договора КРТ уже заключены: в Сукко и Супсехе, Нижней Гостагайке, Анапе. В этом году планируем подписать еще 7. Всего определили 15 территорий, которые будут осваиваться по принципу КРТ. Почти все они находятся в сельских территориях, и реализация даст мощный импульс их развитию.

«Новая Анапа» – проект, который Владимир Путин положительно отметил несколько раз, выступая на публичных мероприятиях. Когда начнется строительство? Когда будет, условно, заложен первый камень?

— О точных сроках начала строительства говорить рано, но известно, что первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. Уже в апреле этого года будет разработан мастер-план территории, который определит площадь, необходимую для строительства объектов туристической инфраструктуры, их состав и точные параметры. После утверждения мастер-плана будут формироваться инвестиционные лоты. На данном этапе предполагается, что их будет порядка 500, в том числе для привлечения среднего и малого бизнеса.

Предварительный совокупный объем инвестиций до 2031 года составит 560 млрд рублей, в том числе 60 млрд направят на внешнюю обеспечивающую инфраструктуру.

Мы рассчитываем, что «Новая Анапа» не только привлечет миллионы дополнительных туристов, но и, в первую очередь, даст колоссальный импульс развитию инженерной, транспортной, досуговой инфраструктуры всего муниципалитета. Выиграют все: и туристы, которые получат самые большие возможности для качественного, доступного и безопасного отдыха, и местные жители.