На Черноморском побережье пригородные поезда вернутся в график с 17 февраля

График движения пригородных поездов на участке Туапсе - Адлер, ранее нарушенный из-за аварийных работ, будет восстановлен в период с 17 по 19 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-кавказской железной дороги (СКЖД).

"В связи с окончанием ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры на участке Дагомыс - Лоо и открытием движения, начиная с 00:00 мск 17 февраля по 19 февраля восстанавливается нормативный график движения пригородных поездов на участке Туапсе - Адлер", - говорится в сообщении.

Как уточнили ранее в пресс-службе компании, 14 февраля движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо под Сочи было восстановлено после схода селя. В связи с продолжением аварийно-восстановительных работ контактной сети, пригородные поезда на Черноморском побережье курсировали по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят, согласно действующему графику.

Также пассажиров предупреждают, что в период с 20 февраля по 17 марта, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи, изменятся маршруты следования пригородных поездов.

"Поезда сообщением Туапсе - Имеретинский курорт, Туапсе - Аэропорт, Лазаревская - Роза Хутор будут следовать только до железнодорожной станции Сочи. Для пересадки на пригородные поезда, следующие до станций Адлер, Имеретинский курорт, Роза Хутор, Аэропорт Сочи, необходимо выйти по станции Сочи с территории вокзального комплекса и пройти в вокзал через пункт досмотра", - добавили в пресс-службе СКЖД.