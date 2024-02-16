Делегаты из Индии на фестивале в РФ рассчитывают узнать современную культуру России

Члены индийской делегации, которые отправляются на открывающийся в начале марта в РФ Всемирный фестиваль молодежи, рассчитывают лучше узнать современную культуру России и познакомить гостей фестиваля с индийской культурой. Об этом рассказали корреспонденту ТАСС делегаты, которые пришли в Русский дом в Нью-Дели, где прошел совместный концерт российского фольклорного ансамбля "Росстань" и белорусского "Полесские зори".

"Мы решили прийти на это выступление русского и белорусского ансамблей, поскольку хотим лучше узнать вашу культуру. Мы собираемся в Россию, где также хотим рассказать и о нашей древней культуре", - сказала одна из членов индийской делегации Шави Шарма.

"Я и мои подруги - исполнительницы классических индийских танцев. И мы будем выступать в Сочи в рамках программы этого фестиваля. Мы также будем рассказывать там об индийских танцах, мы очень ждем этой поездки!" - добавила она.

Как отметил другой член делегации Айюш Тхакур, молодые индийцы также хотят встретится с ровесниками из других стран.

"Мы в Индии верим в то, что весь мир - братья, это наша традиция. Мы говорим: один мир - одна семья. И поэтому я хочу встретиться с другими участниками этого крупнейшего в мире молодежного фестиваля и познакомиться с ними", - рассказал собеседник агентства.

"Я не слишком много знаю о России. Но я знаю, что Россия - дружественная нам страна и отношения между Индией и Россией очень хорошие", - добавил Тхакур.

Как подчеркивали делегаты, Россия и Индия имеют очень богатую культуру.

"Богатство наших культур объединяет нас! Я не знаком с современной российской культурой и литературой, вот почему мы хотим открыть ее для себя", - отметил делегат, представившийся как Сахил.