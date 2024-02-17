В Дагестане на реконструкцию крепости XIX века выделят около 2 млрд рублей

В Дагестане для реконструкции Ахтынской крепости планируют привлечь меценатов. Общий объем работ оценивается в два миллиарда рублей.

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Как сообщил глава Ахтынского района Аблул-Керим Палчаев финансовые средства будут выделены из благотворительного фонда "Ахтынская крепость".

«Завершаются работы по проектированию, скоро приступим непосредственно к реставрации. Работы планируется завершить до конца 2026 года. Отреставрированная крепость станет для района ключевым объектом туристической инфраструктуры, позволит привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места», - отметил Палчаев.

Ахтынская крепость на юге Дагестана была построена на слиянии рек Самур и Ахтычай в ХIX столетии. Над главными воротами сохранилась табличка с надписью: "Крепость основана 1839-го года в царствование императора Николая I-го, командиром отдельного Кавказского корпуса генералом от инфантерии Евгением Головиным".

Основатель крепости был выдающимся военачальником своего времени. В Бородинском сражении полковник Головин получил первое ранение. Участвовал в сражениях при Лютцене и Бауцене, в "Битве народов" под Лейпцигом. За отвагу в числе прочих наград был пожалован золотой шпагой с алмазами и надписью: "За храбрость" и орденом Святой Анны 1-й степени с Императорской короной.

Первоначально фортеция была построена в виде неправильного пятиугольника и была окружена сухим рвом, высота стен достигала шести метров, а ширина - более метра. Пять бастионов соединялись куртинами, внутри которых располагались казармы, а над ними - пехотные позиции. Артиллерийское вооружение состояло из шести мортир Кагорна и 11 пушек.

Ахтынская крепость стала опорной базой российских войск в Самурской долине. Поэтому во время Кавказской войны имам Шамиль в сентябре 1848 года с войском в 12 тысяч человек осадил крепость. Гарнизон, насчитывавший всего 300 солдат и 27 артиллеристов, отказался сдаться.

Самый драматический момент обороны произошел 15 сентября. В этот день горцы, расположив артиллерийские орудия на левом берегу Самура, начали обстрел цитадели и попали в арсенал. Запасы пороха - 400 пудов (6400 килограммов) взорвались. В крепостной стене образовалась брешь. Потери гарнизона составили 40 человек убитыми и 39 ранеными. Горцы пошли на штурм, который длился несколько дней. Гарнизон отбивался в рукопашную, а 22 сентября к Ахтынской крепости подошел отряд князя Моисея Аргутинского-Долгорукого и войско имама Шамиля отступило.

После Октябрьской революции Ахтынская крепость служила тюрьмой, потом здесь располагался детский дом и различные предприятия.

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