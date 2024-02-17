В Дагестане на реконструкцию крепости XIX века выделят около 2 млрд рублей
В Дагестане для реконструкции Ахтынской крепости планируют привлечь меценатов. Общий объем работ оценивается в два миллиарда рублей.
Как сообщил глава Ахтынского района Аблул-Керим Палчаев финансовые средства будут выделены из благотворительного фонда "Ахтынская крепость".
«Завершаются работы по проектированию, скоро приступим непосредственно к реставрации. Работы планируется завершить до конца 2026 года. Отреставрированная крепость станет для района ключевым объектом туристической инфраструктуры, позволит привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места», - отметил Палчаев.
Ахтынская крепость на юге Дагестана была построена на слиянии рек Самур и Ахтычай в ХIX столетии. Над главными воротами сохранилась табличка с надписью: "Крепость основана 1839-го года в царствование императора Николая I-го, командиром отдельного Кавказского корпуса генералом от инфантерии Евгением Головиным".
Основатель крепости был выдающимся военачальником своего времени. В Бородинском сражении полковник Головин получил первое ранение. Участвовал в сражениях при Лютцене и Бауцене, в "Битве народов" под Лейпцигом. За отвагу в числе прочих наград был пожалован золотой шпагой с алмазами и надписью: "За храбрость" и орденом Святой Анны 1-й степени с Императорской короной.
Первоначально фортеция была построена в виде неправильного пятиугольника и была окружена сухим рвом, высота стен достигала шести метров, а ширина - более метра. Пять бастионов соединялись куртинами, внутри которых располагались казармы, а над ними - пехотные позиции. Артиллерийское вооружение состояло из шести мортир Кагорна и 11 пушек.
Ахтынская крепость стала опорной базой российских войск в Самурской долине. Поэтому во время Кавказской войны имам Шамиль в сентябре 1848 года с войском в 12 тысяч человек осадил крепость. Гарнизон, насчитывавший всего 300 солдат и 27 артиллеристов, отказался сдаться.
Самый драматический момент обороны произошел 15 сентября. В этот день горцы, расположив артиллерийские орудия на левом берегу Самура, начали обстрел цитадели и попали в арсенал. Запасы пороха - 400 пудов (6400 килограммов) взорвались. В крепостной стене образовалась брешь. Потери гарнизона составили 40 человек убитыми и 39 ранеными. Горцы пошли на штурм, который длился несколько дней. Гарнизон отбивался в рукопашную, а 22 сентября к Ахтынской крепости подошел отряд князя Моисея Аргутинского-Долгорукого и войско имама Шамиля отступило.
После Октябрьской революции Ахтынская крепость служила тюрьмой, потом здесь располагался детский дом и различные предприятия.
Как сообщил Аблул-Керим Палчаев, в начале реконструкции предстоит подготовить проектную документацию, а также произвести археологическую разведку. После определения границ исторического культурного слоя состоится масштабное археологическое исследование. Найденные артефакты станут основой экспозиции Ахтынской крепости. После чего будет возвращен первозданный облик зданию крепостного храма, пороховому погребу, солдатским казармам и всем элементам фортификации: бастионам, ронделю и куртинам.