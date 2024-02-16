Около 2 тыс. человек приехали на молодежный фестиваль «Муус устар»

Молодежный фестиваль "Муус устар" - с якутского переводится как "ледоход" - привлек около 2 тыс. участников из всех улусов (районов) Якутии. Об этом сообщил ТАСС министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев.

"Если говорить про улусы, то только от районов на сегодняшний день приехало порядка 2 тыс. человек - не ниже уровня прошлого года, немного выше. <…> Ежегодно интерес к нашему фестивалю растет", - сказал Шамаев.

По его словам, с каждым годом фестиваль привлекает в районах все больше участников. В этом году проведут 24 конкурса по 14 направлениям. Так, среди новых треков - направление "Открой Якутию!", связанное с развитием туризма, направления "Моя семья - моя Россия!" и "Детство - горизонты будущего!", приуроченные к Году семьи в России и Году детства в Якутии, "Создавай агропроизводство!", а также промышленное направление "Добываем будущее вместе!".

"Новые треки связаны с запросами самих участников. Запросы были уже летом [2023 года] от улусов и министерств, которые хотели бы показать или найти талантливую молодежь. К примеру, был запрос нескольких районов и министерства сельского хозяйства. Также и в наших интересах, чтобы молодежь проявила интерес к сельскому хозяйству, чтобы они видели успешных предпринимателей, сельскохозяйственников", - добавил министр.

Самые популярные направления связаны с IT, спортом, кибер-спортом и образованием - поддержкой молодых педагогов.

Молодежный фестиваль "Муус устар" проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".