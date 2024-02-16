Интересная программа на выходные подготовлена в рамках празднования Китайского Нового года в Москве

С 9 по 18 февраля на площадках Москвы впервые проходит масштабное празднование китайского Нового года. 16, 17 и 18 февраля жителей и гостей столицы ждут национальные игры Поднебесной, встреча с самыми редкими и экзотическими азиатскими обитателями Зоопарка и интересные мастер-классы от специалистов из КНР.

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Интерактивная программа в Московском Зоопарке

17 февраля в Московском Зоопарке в 12:00 начнется познавательно-развлекательная программа «Китайский новый год. Панды и другие животные Азии». Гости познакомятся с самыми удивительными, самыми редкими и экзотическими обитателями Поднебесной, которые представлены в коллекции Московского зоопарка. Некоторые из них, к примеру, полюбившиеся всем Жуи и Дин-Дин – настоящее национальное достояние Китая!

Во второй части программы участников ждет игра, посвященная пандам. Открывая фонарики с заданиями, можно узнать, когда стали известны эти удивительные животные, особенности их рациона и, как выглядит мир глазами панды.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться по телефону 8-499-255-57-63.

Развлечения в китайском стиле в Камергерском переулке

16 февраля в 15:00, 16:00 и 17:00 гостям площадки в Камергерском переулке специалисты из Поднебесной предложат сделать грим для маски Пекинской оперы. Интересно, что типология сценической маски основана на изображении известных персонажей Древнего Китая. Иными словами, есть маски хороших людей и тех, кто творит зло. Огромное значение имеют цвета. Красное лицо - символ верности, белое – коварства, черное – серьезности и суровости, золото используют на лицах бессмертных и демонов.

«Сразиться на палочках» смогут участники мастер-классов в Камергерском переулке 17 февраля в 15:00, 16:00 и 17:00. Победителем этих состязаний станет тот, кто быстрее переложит арахис или мячики для настольного тенниса из одной миски в другую с помощью палочек для еды.

А в 18:00, 19:00 и 20:00 можно будет расслабиться и посмотреть дунхуа – легендарные завораживающие китайские мультфильмы, а также таинственные представления кукольного театра теней.

В воскресенье с 13:00 до 15:00 мастера из КНР дадут посетителям уроки китайского костюма. В нем – вся цивилизация Поднебесной. История наряда насчитывает около трёх тысяч лет. Во времена династии Мин знатные женщины, в основном, носили красные одежды с большими рукавами. Простолюдинки могли надевать только розовые, пурпурно-зеленые и некоторые светлые тона. Обычно это были короткие рубашки и длинные юбки с лентами на талии. Эту эпоху в костюме будут воспроизводить в ходе мастер-классов.

Китайское чаепитие на Тверской площади

В субботу и воскресенье в 12:00 на Тверской площади начинается чайная церемония. Гости узнают о традициях чаепития в Китае и продегустируют самые вкусные чайные купажи.

В 17:00 посетителей научат делать китайские фонарики из бумаги. В период празднования Нового года многие жители Азии украшают такими свои дома. Считается, что цвет этих фонариков приносит удачу и охраняет от злых сил.

А в 18:00 участники мастер-класса сделают талисман из узелков и монеток, который, согласно фэн-шуй, обязательно принесет удачу.

А еще в Камергерском переулке и на Тверской площади 17 и 18 февраля гости могут встретить ярких персонажей в национальных костюмах. Для каждого посетителя они подберут персональный амулет: тыкву-горлянку или заветную китайскую монету.

Барабаны-погремушки и оригами на Новом Арбате

17 февраля в 18:00 на Новом Арбате посетителей приглашают на мастер-класс по созданию барабана-погремушки для отпугивания злых духов. Это - старейшая и самая традиционная игрушка в Китае. Стоит отметить, такие были во многих древних культурах. Самыми распространенными материалами при изготовлении барабанов-погремушек считаются натуральная кожа и легкая прочная древесина.