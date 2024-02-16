Нижний Новгород вошел в топ 5 направлений для летнего отдыха не у моря. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.

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Аналитики определили самые популярные направления для отдыха не у моря летом 2024 года на основе данных ранних бронирований. При этом Москву исключили из подборки: столица всегда забирает первые места среди популярных у туристов городов в любом сезоне.

Рейтинг возглавила Казань. В среднем путешественники планируют задержаться в столице Татарстана на 4 ночи при стоимости суточного проживания в 4,2 тысячи рублей. Также в тройку лидеров вошли Кисловодск и Калининград — 7 и 6 ночей соответственно. Нижний Новгород занял пятое место. Суточное проживание в городском отеле обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей. В столице закатов туристы планируют провести 3 ночи.

Также в топ-10 вошли Пятигорск, Волгоград, Красная Поляна, Петрозаводск, Екатеринбург и Железноводск.