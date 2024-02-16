Нижний Новгород вошел в топ‑5 направлений для летнего отдыха не у моря
Нижний Новгород вошел в топ 5 направлений для летнего отдыха не у моря. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.
Аналитики определили самые популярные направления для отдыха не у моря летом 2024 года на основе данных ранних бронирований. При этом Москву исключили из подборки: столица всегда забирает первые места среди популярных у туристов городов в любом сезоне.
Рейтинг возглавила Казань. В среднем путешественники планируют задержаться в столице Татарстана на 4 ночи при стоимости суточного проживания в 4,2 тысячи рублей. Также в тройку лидеров вошли Кисловодск и Калининград — 7 и 6 ночей соответственно. Нижний Новгород занял пятое место. Суточное проживание в городском отеле обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей. В столице закатов туристы планируют провести 3 ночи.
Также в топ-10 вошли Пятигорск, Волгоград, Красная Поляна, Петрозаводск, Екатеринбург и Железноводск.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 4,1 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2023 году.