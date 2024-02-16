$91.82+0.3998.41+0.60
Почта

На 23 февраля в Калининградской области забронировали 50% отелей — Ермак

На 23 февраля туристы забронировали в Калининградской области 50% отелей. Об этом ТАСС рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

На 23 февраля в Калининградской области забронировали 50% отелей
© РИА Новости

«На 23 февраля уровень бронирования отелей в области составляет 50%», — сообщил министр.

По словам Ермака, пик спроса приходится на конец февраля — начало марта. В Храброво уточнили, что группа компаний «Аэрофлот» увеличивает число рейсов в регион: с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта дополнительно пустят самолёты по маршруту Москва — Калининград — Москва.

Калининград стал четвёртым в списке российских регионов, где больше всего хотят побывать путешественники.

Отдых в России
Андрей Ермак