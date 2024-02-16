На 23 февраля в Калининградской области забронировали 50% отелей

На 23 февраля туристы забронировали в Калининградской области 50% отелей. Об этом ТАСС рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак .

По словам Ермака, пик спроса приходится на конец февраля — начало марта. В Храброво уточнили, что группа компаний «Аэрофлот» увеличивает число рейсов в регион: с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта дополнительно пустят самолёты по маршруту Москва — Калининград — Москва.