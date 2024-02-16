Губернатор Петербурга заявил о готовности города войти в концессию по строительству ВСМ

Власти Санкт-Петербурга проработали вопрос финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, и город готов войти в концессию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов после совещания с участием президента России Владимира Путина.

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Беглов уточнил, что "строительство ВСМ потребует почти 610 млрд рублей финансирования только из федерального бюджета". Также будут привлекаться кредитные средства банков. Для реализации проекта создана компания "ВСМ - две столицы".

Губернатор отметил, что комплекс мероприятий, связанных с проектированием и строительством ВСМ в границах города, в полном объеме включен в новый Генеральный план Санкт-Петербурга. В рамках реализации проекта ВСМ планируется реконструкция станции Санкт-Петербург - Главный и строительство технической станции Обухово-2 ВСМ.

По словам Беглова, уже утверждены проекты планировки территории для строительства 12 км дополнительных путей под новую магистраль на участке Санкт-Петербург - Главный - Обухово-2, включая обе станции. Размещение нового терминала ВСМ учтено при функциональном зонировании территории в составе Генерального плана, изданы нормативно-правовые акты об изъятии земельных участков и недвижимого имущества для нужд РФ при реализации проекта на территории Петербурга.

О перспективах ВСМ

Высокоскоростная железнодорожная магистраль должна соединить Петербург и Москву по новой трассе, которая пройдет через шесть регионов. Время в пути между двумя городами сократится до 2 часов 15 минут. Поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Поставка на линию первых 28 поездов планируется к 2028 году.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который также принял участие в совещании, проект существенно увеличит туристический и экономический потенциал петербургской агломерации.

"Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении", - отметил Дрозденко.

Протяженность трассы ВСМ по территории Ленинградской области составит 76 км на участке с 27-й км по 103-й км. Планируется размещение железнодорожной станции Жаровская ВСМ на 47-м км трассы с транспортной доступностью с существующей автодорожной сетью, в том числе федеральными трассами М-10 и М-11.