Губернатор Петербурга заявил о готовности города войти в концессию по строительству ВСМ

Власти Санкт-Петербурга проработали вопрос финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, и город готов войти в концессию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов после совещания с участием президента России Владимира Путина.
Беглов уточнил, что "строительство ВСМ потребует почти 610 млрд рублей финансирования только из федерального бюджета". Также будут привлекаться кредитные средства банков. Для реализации проекта создана компания "ВСМ - две столицы".
Губернатор отметил, что комплекс мероприятий, связанных с проектированием и строительством ВСМ в границах города, в полном объеме включен в новый Генеральный план Санкт-Петербурга. В рамках реализации проекта ВСМ планируется реконструкция станции Санкт-Петербург - Главный и строительство технической станции Обухово-2 ВСМ.
По словам Беглова, уже утверждены проекты планировки территории для строительства 12 км дополнительных путей под новую магистраль на участке Санкт-Петербург - Главный - Обухово-2, включая обе станции. Размещение нового терминала ВСМ учтено при функциональном зонировании территории в составе Генерального плана, изданы нормативно-правовые акты об изъятии земельных участков и недвижимого имущества для нужд РФ при реализации проекта на территории Петербурга.
О перспективах ВСМ
Высокоскоростная железнодорожная магистраль должна соединить Петербург и Москву по новой трассе, которая пройдет через шесть регионов. Время в пути между двумя городами сократится до 2 часов 15 минут. Поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Поставка на линию первых 28 поездов планируется к 2028 году.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который также принял участие в совещании, проект существенно увеличит туристический и экономический потенциал петербургской агломерации.
"Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении", - отметил Дрозденко.
Протяженность трассы ВСМ по территории Ленинградской области составит 76 км на участке с 27-й км по 103-й км. Планируется размещение железнодорожной станции Жаровская ВСМ на 47-м км трассы с транспортной доступностью с существующей автодорожной сетью, в том числе федеральными трассами М-10 и М-11.
ВСМ должна стать первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска.