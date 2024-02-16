Названа дата первой экспедиции волонтеров к озеру Джека Лондона

«Около 1,5 миллиона рублей потратят на первый этап благоустройства тропы у озера Джека Лондона», – говорится в сообщении.

Территория, о которой идет речь, является частью национального парка «Черский». Волонтеры займутся расчисткой маршрутов и установят информационные стенды. Первая экспедиция, которая отправится в этот район уже через два месяца, оценит масштаб предстоящих работ.

По словам руководителя Туристского информационного центра Магаданской области Екатерины Григорьевой, озеро Джека Лондона расположено в труднодоступных местах, но при этом популярно не только у местного населения, но и среди путешественников со всего мира, отмечает ГТРК «МАГАДАН».

«Уже однозначно можно сказать, что объем работ предстоит достаточно большой и нужно уложиться в достаточно короткий летний сезон, тем более на озере Джека Лондона он длится примерно где-то до середины – до конца августа, все зависит от погодных условий», – отметила руководитель центра.