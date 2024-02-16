Составлен список регионов с лучшими санаториями

Россиянам назвали регионы страны с самыми лучшими санаториями — Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс. Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Кроме того, среди самых быстрорастущих макрорегионов оказались Сибирский федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ. Согласно санаторным бронированиям, наиболее востребованными стали Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Ставропольский край.

«Среди ключевых причин роста популярности отдыха в санаториях аналитики сервиса считают желание подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, поиск альтернативы пляжному туризму, возможность провести отпуск или выходные недалеко от дома», — объяснили эксперты.

Приводится стоимость ночи в оздоровительных учреждениях России. Так, в Сочи цена на одного составляет 7 тысяч рублей, в Кисловодске — 10 тысяч рублей, в Москве — 10 тысяч рублей, в Петрово — 11 тысяч рублей, в Ольгинке — 8 тысяч рублей, в Анапе — 9 тысяч рублей, в Аксаково — 10 тысяч рублей.