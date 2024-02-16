Строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента завершат в 2026 году
В Дагестане к концу 2026 года завершат строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента.
«Что касается обхода города Дербента и северного обхода Махачкалы, по информации Упрдор „Кавказ“, завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы планируется в первом квартале 2024 года. <> По проекту автодороги в обход города Хасавюрта <> подписан государственный контракт на выполнение строительных работ. <> Завершение реализации всех трех обходов планируется до конца 2026 года», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов в ходе расширенного заседания коллегии министерства.
Он уточнил, что финансирование проектов на сумму более 100 миллиардов рублей предусмотрено в рамках пятилетнего плана дорожной деятельности, утвержденного правительством РФ.
Объездная дорога вокруг Махачкалы поменяет транспортную традиционную схему соединения федеральных автодорог Р-215 «Астрахань — Махачкала» и Р-217 «Кавказ» на маршрут без прохождения автомобилей по улично-дорожной сети города, что значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, снизит количество ДТП и улучшит экологическую обстановку.
Объездная дорога вокруг Хасавюрта позволит снизить нагрузку с автодороги, которая в настоящее время пролегает в пределах города и является самым проблемным участком федеральной сети автодорог на территории региона.
Новая дорога вокруг Дербента перенаправит поток, проходящий по участку магистрали через застроенную часть города по федеральной автодороге Р-217 «Кавказ». Она в составе транспортного коридора «Север — Юг» связывает Россию с Азербайджаном и другими государствами.