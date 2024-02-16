Строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента завершат в 2026 году

В Дагестане к концу 2026 года завершат строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента.

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«Что касается обхода города Дербента и северного обхода Махачкалы, по информации Упрдор „Кавказ“, завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы планируется в первом квартале 2024 года. <> По проекту автодороги в обход города Хасавюрта <> подписан государственный контракт на выполнение строительных работ. <> Завершение реализации всех трех обходов планируется до конца 2026 года», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

Он уточнил, что финансирование проектов на сумму более 100 миллиардов рублей предусмотрено в рамках пятилетнего плана дорожной деятельности, утвержденного правительством РФ.

Объездная дорога вокруг Махачкалы поменяет транспортную традиционную схему соединения федеральных автодорог Р-215 «Астрахань — Махачкала» и Р-217 «Кавказ» на маршрут без прохождения автомобилей по улично-дорожной сети города, что значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, снизит количество ДТП и улучшит экологическую обстановку.

Объездная дорога вокруг Хасавюрта позволит снизить нагрузку с автодороги, которая в настоящее время пролегает в пределах города и является самым проблемным участком федеральной сети автодорог на территории региона.