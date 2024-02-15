В Дагестане создадут несколько новых курортов
Новые морские курорты Дагестана станут жемчужинами проекта «Пяти морей», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает «Российская газета».
Он подчеркнул, что для большего раскрытия туристического потенциала в республике необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы.
«Регион привлекателен для инвесторов, которые готовы вкладывать, как в масштабные проекты, так и в те, которые можно реализовать в краткосрочный период», - отметил вице-премьер.
Ранее стало известно, что Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».