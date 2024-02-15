В Дагестане создадут несколько новых курортов

Новые морские курорты Дагестана станут жемчужинами проекта «Пяти морей», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает «Российская газета».

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Он подчеркнул, что для большего раскрытия туристического потенциала в республике необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы.

«Регион привлекателен для инвесторов, которые готовы вкладывать, как в масштабные проекты, так и в те, которые можно реализовать в краткосрочный период», - отметил вице-премьер.