В российских регионах закончились места под отели

«Наблюдается нехватка мест, на которых можно построить новые гостиницы. Где-то еще можно выделить пятно под застройку, но эти локации настолько малы, при этом не в центре. Такие проекты не слишком интересны инвесторам. Тенденция актуальна для городов, в которых не хватает номерного фонда. Туда сегодня с удовольствием ездят, но без остановок, транзитом. К примеру, подобная ситуация наблюдается в Смоленске. Гостиницы там старые, под реновацию не находится инвесторов, у собственников не хватает средств, а новые отели строить негде. Сам город интересен туристам», - рассказал он.