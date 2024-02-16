Горящие туры предположительно внесут в систему «Электронная путевка»

Госдума включила в план работы в весеннюю сессию поправки в отраслевой закон о туризме, касающиеся внесения сведений о горящих турах в информационную систему «Электронная путевка» (ЭП). При существующих нормах эта опция фактически невозможна, поскольку данные в ЭП должны передаваться не позднее 24 часов до начала поездки. Это делает продажу туров в день перед вылетом фактически незаконной.

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Комитет по развитию туризма Госдумы предлагает исправить действующий порядок. Согласно поправкам, в случае если туроператор продает путевку менее чем за сутки до начала путешествия, он должен внести данные в ЭП не позднее времени начала оказания услуг. Если же тур приобретается у турагента, то последнему не менее чем за 24 часа до того, как турист поедет отдыхать, необходимо предоставить сведения о поездке туроператору, у которого после этого есть 72 часа, чтобы отправить информацию в «Электронную путевку».

Законопроект, разработанный депутатами, в целом одобрили и в Совете Федерации, и в отраслевых объединениях. По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, изменения в законодательстве назрели, поскольку многие российские туристы в ожидании снижения цен предпочитают покупать путевки в последний момент:

«Горящих туров никто не отменял, особенно учитывая менталитет наших туристов».

Положительное заключение законопроект получил и в Правительстве РФ, правда, с замечаниями. В частности, кабмин предлагает уточнить сроки подачи данных в ЭП туроператором – он обязан это сделать «до 15-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был реализован туристский продукт, но не позднее даты начала оказания услуг». Что же касается правоотношений турагента и туроператора по поводу горящих туров и информации о них в ЭП, то их следует урегулировать нормативным правовым актом.

«На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – заключили в кабмине.