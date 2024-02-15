Кабмин выделяет один млрд рублей на развитие туризма

Правительство России выделяет 1 млрд руб. на развитие туризма в регионах, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Председатель правительства напомнил о недавнем обсуждении темы развития туризма, в частности горнолыжных курортов в Сочи, на Кавказе, Алтае, Сахалине, Камчатке, где ежегодно растет количество туристов.

"Сегодня выделим еще миллиард рублей для обустройства этих комплексов, благодаря чему компании смогут получить кредиты по льготной ставке", - сообщил Мишустин.

По его словам, "эти ресурсы можно будет использовать для сооружения новых объектов, для модернизации канатных дорог, оборудования трасс, закупки необходимой техники".

Глава кабинета министров обратил особое внимание на то, что оборудование для туристических объектов должно быть отечественного производства.

"Прошу посмотреть, какие на этом пути есть проблемы и сложности, но по тому, как доложили, у нас есть возможности такое производство наращивать и заниматься его качеством", - указал премьер-министр.

Он рассчитывает, что выделение дополнительных денег "позволит повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов, а у людей появится больше удобных вариантов для путешествий, для занятий зимними видами спорта".

Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что у РФ есть все для долгосрочного и уверенного развития туристической отрасли.

"По разнообразию природно-климатических зон у нас вообще нет конкурентов в мире, значит, можно заниматься любыми видами отдыха, путешествий", - заметил премьер-министр.