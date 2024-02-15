Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства РФ в области туризма

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии вручения премий правительства в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Лауреатами этой премии стали авторы 10 реализованных инициатив, направленных на развитие российской индустрии гостеприимства. Речь идет о проектах по воссозданию уникальных исторических объектов, а также о новых цифровых сервисах, образовательных проектах, продвижении событийных мероприятий и создании туристических продуктов, в том числе с учетом безбарьерной среды.

Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2021 году поддержал запуск национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Заместитель председателя правительства России подчеркнул, что туризм является приоритетной для государства отраслью и важнейшим драйвером экономики страны.

"Мы фиксируем рост числа туристов, создается комфортная туристическая инфраструктура - коллеги, все это результаты нашей совместной работы. Уверен, ваши подходы к ведению бизнеса будут служить примером для других, а проекты - масштабироваться в российских субъектах", - сказал Чернышенко во время своего обращения к участникам церемонии.

Он также добавил, что все награжденные задают высокую планку своим коллегам по отрасли, отметив при этом, что необходимо создавать новые продукты с учетом разнообразия климатических зон.

Ежегодно лауреатами становятся авторы наиболее уникальных и перспективных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, созданию объектов туристской индустрии, а также инновационных, социальных, научно-исследовательских и других инициатив. Победители получают денежный приз - 1 млн рублей. В 2023 году на рассмотрение совета премии было представлено более сотни проектов.

Среди проектов, получивших премию правительства России, были следующие:

Проект "Лыжи мечты - горы равных возможностей" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет (награждаемый - Сиротин О.Ю.);

Семейный музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым" - объект, где созданы копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам (награждаемая - Дегтярева О.М.);

Проект Российского государственного университета туризма и сервиса "Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". (награждаемые - Новикова Н.Г., Саранча М.А., Погребова Е.С., Ульянченко Л.А., Федулин А.А.);

Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников гостиничных предприятий "Иркутское гостеприимство" (награждаемые - Евдокимова Е. А., Калинина И.Ю., Процентова Е.Н.);

Исследовательская работа "Разработка научно-методических основ и стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (награждаемые - Доронин Д.Г., Куприкова Е.М., Куприков Н.М., Екимов А.И., Серов Ю.А.);

Туроператор "Алеан" за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта (награждаемые - Уманский И.Г., Попов Д.А., Булах О.Н.);

Онлайн-приложение "Grandrus Offer Market" - онлайн-конструктор туристических пакетов, разработанный для менеджеров туристических компаний, чтобы оптимизировать работу над предложением для клиентов, в том числе иностранцев (награждаемая - Локтева О.А.);

Многофункциональная информационная платформа "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма" (награждаемые - Евневич Н.Г., Евневич А.Д., Козяр А.А., Калашников И.Н.);

Проект "Путешествуем по России с Полиглотом" - издательский проект, в рамках которого выпущено более 160 путеводителей, из которых более 40 - по России (награждаемые - Петрова Е.В., Суров С.А., Фатиева И.Ю.);