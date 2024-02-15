На «Эльбрусе» отпразднуют День зимних видов спорта

«16 февраля на „Эльбрусе“ пройдет День зимних видов спорта. Гости курорта смогут наблюдать заезды на горных лыжах и сноуборде профессиональных спортсменов и учащихся спортивных школ, а также принять участие в любительских соревнованиях по зимним видам спорта. Во время спортивного праздника состоится чемпионат по зимней бочче, пройдут соревнования по армреслингу и бампер-сумо», — сообщили в пресс-службе компании «Кавказ.РФ», под управлением которой находится курорт.