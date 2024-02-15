На «Эльбрусе» отпразднуют День зимних видов спорта
На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 16 февраля пройдет День зимних видов спорта.
«16 февраля на „Эльбрусе“ пройдет День зимних видов спорта. Гости курорта смогут наблюдать заезды на горных лыжах и сноуборде профессиональных спортсменов и учащихся спортивных школ, а также принять участие в любительских соревнованиях по зимним видам спорта. Во время спортивного праздника состоится чемпионат по зимней бочче, пройдут соревнования по армреслингу и бампер-сумо», — сообщили в пресс-службе компании «Кавказ.РФ», под управлением которой находится курорт.
Кроме того, в рамках праздника на Поляне Азау в течение дня будет организована развлекательная программа для детей с творческими мастер-классами и аниматорами.
День зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России — в честь проведения XXII Олимпийских Зимних Игр 2014 года в Сочи. С прошлого года по решению ОКР праздник спорта проходит в регионах в течение месяца.