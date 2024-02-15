Китайские туристы на автодоме добрались до Оренбурга

«Россия для нас всегда была старшим братом, учителем. Ваша страна - хороший друг Китая. Мы верим в Россию. Дружеский русский народ приветствуют нас повсюду: от обычных людей до госслужащих и полицейских. И мы давно знаем об Оренбурге - это город с многовековой историей. Здесь находится несколько известных университетов», - рассказали Лю Хань и Лиза изданию «ЕАН».