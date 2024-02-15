Китайские туристы на автодоме добрались до Оренбурга
Китайская пара, путешествуя по России на автодоме, доехала до Оренбурга. Они преодолели 20 тысяч километров.
Как сообщает издание «ЕАН», Лю Хань и Лиза всегда мечтали оказаться в России. Они женаты 46 лет, и только выйдя на пенсию в 71 год, супруги смогли отправиться в долгожданную поездку.
Туристы уже посетили Мурманск, Иркутск, Владимир, Екатеринбург, Казань. Это лишь часть городов, в которых они побывали за 80 дней.
«Россия для нас всегда была старшим братом, учителем. Ваша страна - хороший друг Китая. Мы верим в Россию. Дружеский русский народ приветствуют нас повсюду: от обычных людей до госслужащих и полицейских. И мы давно знаем об Оренбурге - это город с многовековой историей. Здесь находится несколько известных университетов», - рассказали Лю Хань и Лиза изданию «ЕАН».
В Оренбурге супружеская пара уже побывала на площади Ленина и в церкви на Набережной. Туристы решили остановиться в городе на несколько дней, чтобы успеть посетить Оренбургский государственный медицинский университет и Музей истории Оренбурга.
Китайские туристы на автодоме добрались до Оренбурга