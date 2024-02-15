Туристы опоздали на рейс из-за закрытого терминала в Шереметьево

Из-за закрытого входа в международный терминал С аэропорта Шереметьево туристы не успели на свой рейс в Египет. Об этом редакции Tourdom.ru сообщил турагент:

«Мои клиенты не улетели сегодня из Москвы в Хургаду. Туристка звонит и плачет навзрыд: говорит, что отпуск пропал».

Рейс «Аэрофлота» SU 422 по расписанию отправлялся в 8:10. Вход в терминал С со стороны парковки закрыли в 7:30 примерно на 2 часа. По словам пассажиров, никакого предупреждения об этом не было.

Люди заходили в аэровокзал через терминал В. «Пришлось больше километра идти пешком с чемоданами, была сильная давка, стояли минут 40 в очереди. Никто не знал, как пройти, сотрудники не информировали, как можно добраться до С».

Сдав багаж, пассажиры бежали как могли, умоляли людей пропустить их без очереди. Прибыли к выходу на посадку С137 в 7:52. Но сотрудница сказала: «все, вы опоздали».

По словам туристов, из-за столпотворения на рейс не успели около 15 человек, все семьи с детьми. «Просили девушку позвонить руководителю, чтобы нас пропустили в самолет, но она была груба и развернула пассажиров обратно, не подсказав, куда идти и что делать». В итоге борт улетел без туристов. Опоздавшие написали претензию в администрацию Шереметьево:

“Путевка за 150 тыс. руб. просто сгорела по вине аэропорта. Прошу возместить материальный и моральный ущерб”.

«Туристам имеет смысл обратиться в Росавиацию с просьбой разобраться в ситуации и дать разъяснения: кто несет ответственность в данном случае», - считает юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

Одновременно она советует направить претензии в аэропорт и в авиакомпанию:

«Шереметьево может нести ответственность, если пассажир докажет причинно-следственную связь между своим опозданием и обстановкой в терминале. Но здесь много вводных: за сколько турист прибыл в аэропорт, есть ли еще опоздавшие, может ли он представить фото и видео доказательства и т.п.».

Юрист предупреждает, что оперативно решить вопрос с компенсацией скорее всего не получится, если только аэропорт или авиакомпания не предоставят пассажирам бесплатные билеты на следующий самолет. Поэтому, чтобы тур в Египет не пропал, туристам можно порекомендовать забронировать места на рейсе в Хургаду самостоятельно и предупредить об этом туроператора, чтобы обратный билет сохранился. В дальнейшем можно попробовать взыскать убытки.

Подписчики телеграм-канала “Крыша ТурДома” считают, что пассажиры могли успеть на рейс, если бы прибыли в аэропорт за 2,5 - 3 часа до вылета:

«Терминалы В и С - это одно здание, там недалеко. Кроме того, можно было перейти в здание по надземному переходу, если на входе со стороны парковки была “пробка”».