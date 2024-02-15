В заповеднике Приморского края стало меньше снега

Из-за изменений климата в Сихотэ-Алинском заповеднике остается все меньше снега
Глобальные изменения климата и участившиеся периоды сухой и теплой погоды приводят к изменению в экосистемах Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Как рассказала ТАСС директор заповедника Светлана Сутырина, одним из факторов таких изменений становится уменьшающаяся высота снежного покрова зимой.
"Глобальные изменения в природе затрагивают и нашу территорию. Прежде всего, это видно в климатических данных. Мы видим, что у нас увеличивается среднегодовая температура, уменьшается продолжительность климатической зимы и растет продолжительность климатического лета. В текущем зимнем сезоне в прибрежной части заповедника снег выпал только во второй половине января, и такие годы случаются все чаще и чаще", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в частности, в заповеднике уже "плохо себя чувствует" рододендрон Фари, из-за того, что летом все больше засушливых дней. А пятнистые олени, которые раньше жили только на побережье, постепенно идут дальше вглубь континента, где снега уже не так много. Кроме того, ученые видят усыхание еловых лесов, и что это тоже связано с ростом количества и продолжительности сухих и жарких периодов.
Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году. Его площадь превышает 400 тыс. га. На его территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.