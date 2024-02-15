В заповеднике Приморского края стало меньше снега

"Глобальные изменения в природе затрагивают и нашу территорию. Прежде всего, это видно в климатических данных. Мы видим, что у нас увеличивается среднегодовая температура, уменьшается продолжительность климатической зимы и растет продолжительность климатического лета. В текущем зимнем сезоне в прибрежной части заповедника снег выпал только во второй половине января, и такие годы случаются все чаще и чаще", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в частности, в заповеднике уже "плохо себя чувствует" рододендрон Фари, из-за того, что летом все больше засушливых дней. А пятнистые олени, которые раньше жили только на побережье, постепенно идут дальше вглубь континента, где снега уже не так много. Кроме того, ученые видят усыхание еловых лесов, и что это тоже связано с ростом количества и продолжительности сухих и жарких периодов.