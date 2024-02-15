Туристам в ЯНАО позволят отдыхать внутри охраняемых природных зон

В природоохранном законодательстве ЯНАО появится термин «функциональная зона» на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где будет развиваться туризм без ущерба фауне и флоре. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

© Ura.Ru

«В ямальском природоохранном законодательстве появится термин „функциональная зона“. Это позволит под контролем научного и экологического сообщества развивать туризм в границах ООПТ без ущерба фауне и флоре», — уточнили в пресс-службе.

В округе насчитывается 15 ООПТ, из которых две являются федеральными, остальные — региональными. Они имеют статус заказников и природных парков. В их границах будут развивать экотуризм, благодаря которому власти планируют сохранить в первозданном виде уникальную природу и привлечь как можно больше любителей экстремального отдыха. Кроме того, на территории ряда региональных ООПТ размещены объекты, связанные с транспортировкой углеводородов.

Как ранее URA.RU сообщало, около двух тысяч туристов побывали в заповедниках Ямала с помощью онлайн-сервиса, который выдает разрешение на посещение. Самым популярным направлением стал природный парк «Ингилор», куда выдано 475 электронных разрешений.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.