Пассажирский самолет с россиянами ударился хвостом о землю при взлете

Самолет российской авиакомпании ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при отправлении из Шереметьево. Об этом стало известно Telegram-каналу «Авиаторщина».

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Нештатная ситуация произошла 15 февраля с Boeing 737-800, который выполнял пассажирский рейс из Москвы в Ставрополь. При взлете воздушное судно с россиянами ударилось хвостовой частью о землю. Отмечается, что пилоты этого не заметили и продолжили набор высоты.

Позже лайнер сошел с маршрута из-за тумана в Ставрополе и приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Там во время послеполетного осмотра судна на нем обнаружили следы соприкосновения с полосой. Борт временно отстранили от полетов для проведения технической оценки.

По данным источника, в результате авиакомпания перевезла пассажиров в Ставрополь наземным транспортом.