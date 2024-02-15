Бронирование курорта «Красная Поляна» на весенние праздники достигло 80%

"Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%. Примерно такая же картина с бронированиями и на мартовский уикенд с 8 по 10 число. Плюс 13% по сравнению с 2023 годом", - рассказала Молочкова.

Кроме того, в период весенних праздников гостям курорта предлагают сэкономить до 30% на разнообразные развлечения, а также бесплатное проживание детей до 12 лет, воспользовавшись спецпредложением "Каникулы в горах".

В 2023 году туристический поток на курорте "Красная Поляна" составил 1,36 млн человек, что на 15% больше, чем за 2022 год (1,17 млн гостей). Больше всего гостей "Красной Поляны" привлекает комфортная инфраструктура и вариативность отдыха с возможностью кататься на лыжах и сноубордах зимой, походами по экотропам и прогулками в горах летом.