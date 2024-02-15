Более 4,1 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2023 году. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве туризма и промыслов региона. Чаще всего путешественники приезжали в регион из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимирской, Кировской, Ивановской областей, Татарстана, Мордовии и Чувашии.

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В Нижнем Новгороде приезжие предпочитают гулять по Нижегородским кремлю и ярмарке, парку «Швейцария» и «Заповедным кварталам». Кроме Нижнего Новгорода туристы активно посещают Городец, Семенов, Арзамас и Дивеево.

Напомним, в новогодние каникулы Нижегородскую область посетило более 175 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регион прибыло на 22 тысячи больше гостей, рост туристического потока составил 14%.